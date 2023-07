Le azioni Tesla valgono $ 85 dopo l’odore del margine lordo, afferma l’analista: Wall Street reagisce

Dopo il secondo trimestre misto di Tesla, caratterizzato da una scarsa accelerazione dei margini di profitto lordo a causa di riduzioni di prezzo sostenute, un analista di Wall Street ha fatto esplodere le azioni del produttore di veicoli elettrici.

“Penso ancora che Tesla sia molto sopravvalutata in questo momento”, ha dichiarato Craig Irwin, orso Tesla di Roth Capital Partners, su Yahoo Finance Live (video sopra).

In vista del rilascio degli utili mercoledì scorso, Irwin aveva un obiettivo di prezzo di $ 85 su Tesla, il che implica un potenziale ribasso di un enorme 71%.

Le azioni Tesla sono scese del 3% a $ 281,55 nel trading pre-mercato giovedì. La pagina ticker dell’azienda è stata molto attiva sul sito Yahoo Finance.

L’analista non ha escluso di abbassare il suo obiettivo di prezzo a causa delle varie sfide di profitto di Tesla, dalle riduzioni dei prezzi ai maggiori investimenti nel software di intelligenza artificiale e nella produzione di farmaci informatici.

Irwin ha aggiunto: “Siamo molto fiduciosi su Tesla. Pensiamo che sia fantastico che le persone guardino ai nomi delle case automobilistiche convenzionali o di alcune società emergenti come opportunità di investimento”.

I risultati di Tesla hanno avuto poca carne rossa per i tori e gli orsi.

Sul lato positivo del libro mastro, le vendite di Tesla di $ 24,9 miliardi hanno superato facilmente le stime degli analisti di $ 24,51 miliardi. L’utile per azione ha superato le previsioni di $ 0,91 per $ 0,81 e ha rappresentato un aumento del 45% rispetto a un anno fa.

La società ha ribadito la sua aspettativa di produzione di 1,8 milioni di veicoli per quest’anno.

Per gli orsi, il margine di profitto lordo di Tesla è sceso al 18,8% rispetto alle stime del 18,2%. Questa cifra rappresenta un altro calo consecutivo rispetto al picco del 24% del quarto trimestre 2022.

Il Cybertruck di Tesla viene esposto nel Meatpacking District di Manhattan l’8 maggio 2021 a New York City, Stati Uniti. REUTERS/Jeenah Luna

Il CEO Elon Musk ha dato ancora una volta un tono pessimistico all’economia.

“Sembra che un giorno l’economia mondiale stia andando giù. Il giorno dopo va tutto bene. Non so cosa stia succedendo”, ha detto Musk agli analisti durante una teleconferenza sugli utili.

Ecco cos’altro sta dicendo Wall Street sul quartiere di Tesla.

Reazioni di Wall Street

Analista di Wedbush Don Ives (rating di acquisto; obiettivo di prezzo di $ 300):

“Tesla ha fornito i risultati del trimestre di giugno, che hanno visto l’azienda raggiungere i massimi e i minimi dopo diversi round di tagli di prezzo aggressivi, mettendo Tesla in una posizione forte dopo aver costruito la sua roccaforte dei veicoli elettrici e ora cercando di monetizzare ulteriormente il suo successo. Il margine lordo sui ricavi dei veicoli era al centro e al centro. La stampa del secondo trimestre di Musk & Co. blocca tutto il rumore che circonda la storia all’inizio del trimestre”.

L’analista di Citi Ide Micheli (rating neutrale; obiettivo di prezzo di $ 278):

“Un risultato misto unito a una configurazione leggermente negativa rispetto alla nostra previsione neutrale. Entrate del secondo trimestre ~ 1% avanti e margine lordo in linea, ma utile operativo GAAP e flusso di cassa libero in calo. L’EPS ha battuto, ma l’utile è sotto la linea. I commenti sulle prospettive dovrebbero moderarsi leggermente nella terza metà del terzo trimestre. Approfondimenti, il ruolo futuro dell’AV/guida completamente autonoma è stato fortemente enfatizzato nel richiamo: questa corsa AV/AI è il più grande sbloccatore di valore in . Tuttavia, per completare il caso di investimento Tesla, avremo bisogno di vedere ulteriori prove di progressi pionieristici nella guida completamente autonoma. Le valutazioni attuali richiedono un forte risultato nel secondo trimestre, quindi non ci sono grandi sorprese qui”.

Brian Sozzi È il caporedattore di Yahoo Finance. Segui Sozzi su Twitter @BrianSozzi E avanti Linkedin. Suggerimenti su offerte, collegamenti, situazioni dei fan o qualcos’altro? Invia un’e-mail a brian.sozzi@yahoofinance.com.

