Panthers, Sergei Bobrovsky ferma gli Oilers

IL Pantere della Florida Un passo avanti verso il loro primo campionato della Stanley Cup, e devono ringraziare il portiere Sergei Bobrovsky per la vittoria in Gara 1 di sabato sera.

Bobrowski ha effettuato 32 parate, tra cui Adam Henrique e Ryan Nugent-Hopkins, nella vittoria per 3-0. Oli di Edmonton In vantaggio per 1-0 nelle finali della Stanley Cup al meglio delle sette.

I Panthers hanno ottenuto gol da Carter Verhehe, Ivan Rodriguez ed Etu Lustarinen guadagnandosi la seconda vittoria in tre trasferte al turno di campionato.

Gli Oilers hanno trovato un modo per aggirare il fourcheck dei Panthers, cosa che ha frustrato gli altri avversari dei playoff della Florida, ma non sono riusciti a capitalizzare.

Gara 2 si svolgerà lunedì sera a Sunrise, in Florida.

Uno sguardo più da vicino al Gioco 1:

Eeto Luostarinen ha segnato a porta vuota. Ha saltato la finale dell’anno scorso a causa di un infortunio.

Skinner se ne andò per andare a prendere un pattinatore in più. Edmonton chiama timeout con 1:21 rimasto.

Edmonton tira fuori i suoi pezzi grossi più che può, ma gli Oilers hanno solo sei tiri a quattro minuti dalla fine del terzo periodo.

Corey Perry di Edmonton viene chiamato per l’intercettazione. Ma gli Oilers stanno facendo di tutto per renderli perfetti nelle ultime 30 situazioni a breve termine.

Gli Oilers utilizzano una formazione composta da Connor McDavid, Leon Trisaitl e Zach Hyman.

Segni a parte, gli Oilers devono amare quello che fanno. Hanno sette tiri nel power play e stanno superando la Florida 26-12. Sergei Bobrovsky ha tre shutout per i Panthers. Ha giocato male alcune volte, ma gli Oilers non ne hanno approfittato.

I Panthers hanno avuto la meglio nel terzo periodo, superando gli avversari per 24-11.

I Panthers hanno ucciso Babrowski con uno sguardo acrobatico sul rigore. Ma i Panthers dovrebbero prendere meno rigori.

Sergei Bobrovsky ha fermato Mattias Janmark e aveva il disco sotto il pad. Connor Brown ha mandato il disco in rete e il portiere è stato immediatamente dichiarato non-goal. Scoppia una mischia e due giocatori di ciascuna squadra entrano in panca puniti. Sam Bennett è stato chiamato per un’intercettazione all’inizio del terzo gioco di potere degli Oilers.

I Panthers hanno rotto il rigore e Rodriguez ha segnato al 2:16 dopo un bel feed di centratura di Sam Bennett. Bennett colpisce Cody Ceci. I difensori degli Oilers Ceci e Darnell Nurse erano entrambi sul ghiaccio per i gol della Florida.

Gli Oilers hanno controllato per gran parte del periodo e hanno battuto i Panthers 13-4. Il motivo per cui sono indietro: Sergei Bobrovsky è al top del suo gioco. Il portiere della Florida Ryan Nugent-Hopkins fa una fuga durante il power play di Edmonton. In precedenza aveva fermato Adam Henrique in fuga.

I Panthers avrebbero dovuto realizzare un altro rigore all’inizio del secondo periodo dopo che Carter Verhehe aveva colpito Evan Bouchard con nove secondi rimasti nel primo.

Gustav Forsling, uno dei migliori tiratori di rigori della Florida, si reca da Connor McDavid. Il gioco di potere degli Oilers è stato del 37,3% nel gioco. Penalità uccide i Panthers forti che sopravvivono.

Il difensore degli Oilers Matthias Ekholm viene chiamato per aver fatto lo sgambetto a Kyle Okboso della Florida al 7:33. Il rigore di Edmonton, perfetto nelle ultime 10 partite, lo ha ucciso.

Aleksandar Barkov fa una bella corsa sul ghiaccio e supera Verhaeghe che è solo davanti. Ha segnato sul primo tiro della partita di Florida al 3:59 del primo periodo. Era il suo decimo gol nei playoff.

Le formazioni iniziali mostrano che l’allenatore dei Panthers Paul Morris proverà ad eguagliare il vincitore del Selke Trophy Alexander Fargo con la stella degli Oilers Connor McDavid.

Centro: Aleksandr Barkov

Ali: Sam Reinhardt, Carter Verhaeghe

Giocatori difensivi: Aaron Ekblad, Gustav Forsling

Portiere: Sergei Bobrovsky

Centro: Connor McDavid

Ali: Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins

Giocatori difensivi: Ivan Bouchard, Matthias Ekholm

Portiere: Stuart Skinner

Quando è la prima partita della finale della Stanley Cup?

La prima partita è prevista per sabato alle 20:00 ET all’Amerant Bank Arena di Sunrise, in Florida.

Come guardare Gara 1 delle finali della Stanley Cup

Gara 1 verrà trasmessa a livello nazionale negli Stati Uniti su ABC. Un pre-partita sarà su ESPN2 alle 19:00 ET.

Come trasmettere in live streaming la prima partita delle finali della Stanley Cup

La partita 1 può essere trasmessa in streaming su ESPN+ e sui servizi che trasportano ABC Fubo. La NHL e la PXP producono trasmissioni alternative dedicate alla comunità dei non udenti utilizzando la lingua dei segni americana. Puoi trasmetterlo in streaming su ESPN+.

“Non ci andrò”, ha detto il capitano degli Oilers Connor McDavid quando la ABC gli ha chiesto di finire la frase: “Se gli Oilers vincono la Stanley Cup…”

Ma McDavid ha avuto più elogi per i Panthers: “Pattinano bene, sono aggressivi, sono bravi sullo anteriore, difendono bene, fanno un sacco di buone cose. Ovviamente due squadre giocano bene in finale. Sta andando essere un buon test.”

Cinque. Hanno vinto nel 1984, 1985, 1987, 1988 e 1990 e hanno raggiunto la finale nel 1983 e nel 2006.

NO. In precedenza avevano raggiunto la finale nel 1996 e nel 2023.

Oli: I loro primi cinque marcatori si sono sommati per 124 punti, guidati dai 31 punti di Connor McDavid. Le prime cinque squadre dei Panthers combinate per 77, guidate dai 19 di Matthew Tkachuk. Quattro Oilers hanno segnato più punti di Tkachuk. Zach Hyman ha cinque gol in più rispetto al leader della Florida Carter Verhaeghe. I Panthers hanno più profondità nel segnare (sono dietro agli Oilers di un quarto di goal a partita), ma il talento di alto livello di Edmonton fa la differenza.

Ghepardi: I 27 punti di Evan Bouchard hanno battuto la somma dei punti dei primi tre difensori dei Panthers. Ma Gustav Forsling della Florida è diventato un difensore a tutto tondo migliore. I Panthers sono in profondità con Brandon Montorre e Aaron Ekplat che devono affrontare un intervento chirurgico ed entrambi sono tornati.

Impressionante anche la difesa dei Panthers, guidata dal vincitore del Selke Trophy, Aleksandar Barkov. Il loro programma di previsione riduce al minimo gli attacchi nemici. Nei primi tre turni, hanno tenuto il capocannoniere della NHL Nikita Kucherov a reti inviolate e hanno limitato David Pastrnak a un gol. Rangers di New YorkArtemi Panarin, Chris Kreider e Micah Zibanejad si sono uniti al duo.

Il placcaggio difensivo Aaron Ekplat è stato portato al numero 1 in assoluto dai Panthers. L’attaccante Sam Reinhardt è stato preso al secondo posto in assoluto Sciabole di bufalo e ceduto alla Florida nel 2021. L’attaccante Leon ha preso il terzo posto a Tricity. L’attaccante Sam Bennett è passato al quarto posto Fiamme di Calgary ed è stato ceduto ai Panthers nel 2021.

La NHL e la NHL Players’ Association hanno annunciato i dettagli del confronto a 4 nazioni della prossima stagione con Stati Uniti, Canada, Svezia e Finlandia. Si terrà dal 12 al 20 febbraio al Bell Center di Montreal e al TD Garden di Boston. Il campionato si terrà a Boston. Le quattro nazioni annunceranno i loro primi sei giocatori il 28 giugno.

Il torneo sostituirà l’All-Star Game del 2025 e fungerà da collegamento per il ritorno della NHL alle Olimpiadi nel 2026.

Allenatore del petrolio Kris Knoblauch ha detto L’attaccante Warren Fogele tornerà in formazione sabato per Gara 1. Ha saltato le ultime tre partite delle finali della Western Conference. Stelle di Dallas. Ha segnato 20 gol e 21 assist nella stagione regolare e tre punti in 15 partite di playoff.

La NHL e la NHL Players Association hanno annunciato sabato che il tetto salariale salirà da 83,5 milioni di dollari a 88 milioni di dollari la prossima stagione. Recentemente è stato relativamente piatto a causa della pandemia. Il limite inferiore è di 65 milioni di dollari per la prossima stagione.

L’emittente canadese Sportsnet ha dichiarato quattro ore prima della prima partita che il suo account MainX (ex Twitter) “è stato compromesso e stiamo attualmente lavorando per ripristinarlo. Nel frattempo non è sicuro fare clic su qualsiasi collegamento o interagire con qualsiasi post. Dall’account .”

Sergey Bobrovsky dei Panthers (12-5, 2.20, .908) contro Stuart Skinner degli Oilers (11-5, 2.50, .897). Bobrovsky ha vinto entrambi gli incontri della stagione regolare. Skinner non ha affrontato i Panthers in questa stagione.

