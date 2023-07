Secondo una nuova ricerca, il cambiamento climatico sta cambiando il colore dei nostri oceani

Cnn

Colore il mare è cambiata significativamente negli ultimi 20 anni ed è causata dall’uomo Cambiamento climatico Secondo un nuovo studio, potrebbe essere responsabile.

Più del 56% degli oceani del mondo ha cambiato colore in una misura che non può essere spiegata dalla variabilità naturale, secondo un team di ricercatori guidato da scienziati del National Oceanographic Center nel Regno Unito e del Massachusetts Institute of Technology negli Stati Uniti. Una dichiarazione.

Gli oceani tropicali, in particolare vicino all’equatore, sono diventati verdi negli ultimi due decenni, riflettendo i cambiamenti nei loro ecosistemi, secondo uno studio pubblicato mercoledì sulla rivista Nature.

Il colore dell’oceano deriva dalle sostanze che si trovano nei suoi strati superiori. Ad esempio, un oceano blu intenso ha pochissima vita, mentre uno verde ha ecosistemi basati sul fitoplancton, che sono microbi simili a piante che contengono clorofilla. Il fitoplancton costituisce la base della rete alimentare, supportando organismi più grandi come krill, pesci, uccelli marini e mammiferi marini.

Artur Vidak/NurPhoto/Getty Images Oceani più verdi significano più fitoplancton nell’acqua.

Non è chiaro come questi ecosistemi stiano cambiando, ha affermato la coautrice dello studio Stephanie Dutkiewicz, ricercatrice senior presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Atmosferiche e Planetarie del MIT e Center for Global Change Science. Mentre è probabile che alcune aree abbiano meno fitoplancton, altre potrebbero averne di più e tutte le aree dell’oceano probabilmente vedranno cambiamenti nelle specie di fitoplancton al momento.

Gli ecosistemi oceanici sono finemente bilanciati e qualsiasi cambiamento nel fitoplancton può provocare increspature lungo tutta la catena alimentare. “Tutti i cambiamenti creano uno squilibrio nella composizione naturale degli ecosistemi. Se i nostri oceani continuano a riscaldarsi, questo squilibrio peggiorerà nel tempo”, ha detto alla CNN.

Poiché diversi plancton assorbono quantità diverse di carbonio, ciò influisce anche sulla capacità dell’oceano di fungere da riserva di carbonio, ha affermato Dutkiewicz.

Mentre i ricercatori stanno ancora lavorando per capire cosa significano i cambiamenti, è chiaro che i cambiamenti sono guidati dal cambiamento climatico indotto dall’uomo.

ricercatori Ha monitorato i cambiamenti nel colore dell’oceano dallo spazio monitorando la quantità di luce verde o blu riflessa dalla superficie dell’oceano.

Ha utilizzato i dati del satellite Aqua, che ha monitorato i cambiamenti di colore degli oceani per più di due decenni ed è in grado di rilevare differenze invisibili all’occhio umano.

Hanno analizzato i dati sulle variazioni di colore dal 2002 al 2022, quindi hanno utilizzato modelli di cambiamento climatico per simulare cosa accadrebbe agli oceani con e senza ulteriore inquinamento da riscaldamento del pianeta.

I cambiamenti di colore corrispondono alla previsione di Dutkiewicz secondo cui circa il 50% dei nostri oceani cambierebbe colore se i gas serra venissero aggiunti all’atmosfera.

Dutkiewicz, che da anni esegue simulazioni che dimostrano che gli oceani stanno cambiando colore, ha affermato di non essere sorpreso dalla scoperta.

“Ma ho comunque trovato i risultati molto deludenti; Un altro campanello d’allarme è il cambiamento climatico indotto dall’uomo [has] ha avuto un impatto significativo sulla struttura della Terra”, ha detto alla Galileus Web via e-mail.

Dutkiewicz ha detto alla CNN che se il processo continua, è difficile dire se i cambiamenti di colore saranno visibili agli esseri umani.

“Se hai raggiunto una grossa mancia in alcuni punti: forse. Devi studiare i colori per un po’ per vedere i cambiamenti”, ha detto Dutkiewicz.

Successivamente, Dutkiewicz cercherà di comprendere meglio i cambiamenti di colore nelle diverse regioni oceaniche e di indagare su cosa potrebbe causarli, ha affermato.