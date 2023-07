L’introduzione di Victor Wembaniama alla fama e allo sport NBA a Las Vegas

Vembanyama ha avuto alcuni momenti brillanti ma non ha prodotto i momenti che la folla aspettava con il fiato sospeso. Ha mancato un layup e una schiacciata su tutti gli 11 tiri che ha preso. Non è stato il punto focale dell’attacco degli Spurs per la maggior parte della partita. Sul piano difensivo, le sue dimensioni naturali e l’apertura alare di 2,4 metri possono bloccare i tiri in sospensione anche quando è in ritardo.

Almeno una volta, Miller ha segnato 16 punti al tiro 5 su 15 con 11 rimbalzi.

Vembanyama ha parlato dopo la partita di voler migliorare il suo condizionamento e ha detto che era “esausto” ogni volta che usciva dal gioco. Ha bisogno di capire le giocate chiamate dai playmaker e la struttura difensiva della squadra, ha detto.

“Non so cosa farò in campo stasera, ma cercherò di imparare per le prossime partite”, ha detto Wembaniama. “L’importante è essere pronti per la stagione”.

Questa è una risposta equilibrata di Vembanyama.

Ciò non ha impedito agli spettatori di trarre conclusioni sul suo futuro, né ai fan della pop star Britney Spears di deridere la sua performance.

Sì, Britney Spears.

Mercoledì sera ha cercato di avvicinarsi a Wembaniyama da dietro ed è stata spostata con il braccio sinistro nella sua direzione da un difensore degli Spurs. La polizia di Las Vegas ha detto che le azioni della guardia del corpo hanno portato la Spears a colpirsi in faccia, ma la Spears si è scusata, dicendo che la risposta è stata eccessiva.